25.07.2023 17:16 Дмитро Колонєй
Ремонт контактної мережі змінить маршрут двох харківських трамваїв
Про зміни у русі транспорту поінформували в харківському Департаменті інфраструктури.
Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ,
із посиланням на Департамент інфраструктури, 26 та 27 липня 2023 року з 10:00 до 15:00 буде припинений рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
Трамвай №6 курсуватиме так:
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розворотне коло «Південнийбуде припинений вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
Трамвай №8 ходитиме таким чином:
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розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк».
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