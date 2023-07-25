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25.07.2023  17:16   Дмитро Колонєй

Ремонт контактної мережі змінить маршрут двох харківських трамваїв

Про зміни у русі транспорту поінформували в харківському Департаменті інфраструктури.


Міськрада
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент інфраструктури, 26 та 27 липня 2023 року з 10:00 до 15:00  буде припинений  рух трамваїв у провулку Салтівському та на Салтівському шосе, від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон», що пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.
 

Трамвай №6 курсуватиме так:

  • розворотне коло «Південнийбуде припинений вокзал» – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
 

Трамвай №8 ходитиме таким чином:

 
  •  розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Героїв Сталінграда – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – пл. Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка –  розворотне коло «Журавлівський гідропарк».

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  трамвай, маршрут, харьков
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