25.07.2023 16:57 Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік став керівником окупаційної поліції та відібрав елітну автівку у жінки

На Харківщині під підозрою у пограбуванні прихильнік загарбників.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 38-річний чоловік, «начальник окупаційної поліції Харківщини», 27 липня 2022 року у Куп‘янську разом із двома російськими військовими приїхав до будинку 36-річної місцевої мешканки. Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». Потерпіла, злякавшись за своє життя та життя батьків, передала їм ключі від автівки.

У порушення ст. ст. 27, 31 -33, 147 Женевської Конвенції від 1949 року підозрюваний пограбував майно цивільної особи, так як зазначене майно, отримане в результаті розбійного нападу, не може бути використане для досягнення воєнної мети. Після цього «начальник поліції»разом з двома окупантами покинув місце злочину.

Слідству відомо, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів.