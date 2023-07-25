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25.07.2023  16:57   Дмитро Колонєй

На Харківщині чоловік став керівником окупаційної поліції та відібрав елітну автівку у жінки

На Харківщині під підозрою у пограбуванні прихильнік загарбників.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 38-річний чоловік, «начальник окупаційної поліції Харківщини», 27 липня 2022 року у Куп‘янську разом із двома російськими військовими приїхав до будинку 36-річної місцевої мешканки. Будучи озброєними, вони почали погрожувати жінці у присутності її літніх батьків, вимагаючи віддати позашляховик «Toyota Land Cruiser». Потерпіла, злякавшись за своє життя та життя батьків, передала їм ключі від автівки.
 
 
У порушення ст. ст. 27, 31 -33, 147 Женевської Конвенції від 1949 року підозрюваний пограбував майно цивільної особи, так як зазначене майно, отримане в результаті розбійного нападу, не може бути використане для досягнення воєнної мети. Після цього «начальник поліції»разом з двома окупантами покинув місце злочину. 
 
Слідству відомо, що автомобіль потерпілої «головний поліцейський Харківщини» використовував в особистих цілях: їздив до кафе та магазинів. 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  коллаборант, агрессия россии, харьков
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