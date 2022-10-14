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14.10.2022  12:06   Рита Парфенова

Найманцю ПВК Вагнер з Харківщини повідомлено про підозру

Мешканець смт Васищеве приймав участь у бойових діях у складі приватної військової компанії «Вагнер».

Новини Харкова: Найманцю ПВК Вагнер повідомлено про підозру

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 39-річний мешканець смт Васищеве Харківського району у 2014 році вступив до так званої ротно-тактичної групи «Карпати», що входить до складу приватної військової компанії «Вагнер», найманці якої проводять диверсії в тилу української армії. Згодом у Краснодарському краю РФ, де базується вказана РТГ, чоловіка призначили на посаду стрілка.

Після «посвяти» вагнерівець воював на боці країни-агресора на тимчасово окупованих територіях у Донецькій області, а після 24 лютого перебазувався на харківський напрямок.

У 2015 році за «віддану» роботу окупантам донецька псевдовлада нагородила чоловіка нагрудним знаком «Георгиевский крест Донецкой Народной Республики».

Крім того, харківський стрілок має сторінку у соціальній мережі «Вконтакте», забороненій на території України з 2015 року, якою користується і по цей час. Серед друзів — бойовики так званих «ДНР», «ЛНР» та вагнерівці.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури найманцю ПВК «Вагнер» заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування (ч. 2 ст. 260 КК України).

Нагадаємо, дві групи диверсантів приватної військової кампанії «вагнер» ліквідувала на Харківщині Служба безпеки Украіни.

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  коллаборант, харьков, прокуратура, агрессия россии
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