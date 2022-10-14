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14.10.2022  12:25   Віталій Хінєвіч

В Ізюмі почали підключати будинки до газопостачання

Фахівці почали відновлювати газопостачання у житловому секторі.

газ
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".
 
Повідомляється, що наразі в місті Ізюм Харківської області, газопостачання відновлено для 500 сімей.
 
Також відновилась робота газогонів для 15 сіл Ізюмського району. Упродовж дня там підключили до газопостачання близько 900 будинків.
 
 «Одночасно пуско-налагоджувальні роботи з відновлення газопостачання проведені у селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка, Московка Куп‘янського району. Тривають роботи з повернення енергоресурсу у звільнене ЗСУ селище Волохів Яр Чугуївського району та села Балаклійщини»,- зазначили у "Харківгаз".
 
Загалом за добу газовики підключили газ до понад 3000 будинків Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського та Харківського районів області.
 
Нагадаємо, у Куп'янську відновили радіомовлення.
 
Источник:   АТ "Харківгаз".
 Тэги:  жкх, харьков
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