14.10.2022 12:25 Віталій Хінєвіч

В Ізюмі почали підключати будинки до газопостачання

Фахівці почали відновлювати газопостачання у житловому секторі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ "Харківгаз".

Повідомляється, що наразі в місті Ізюм Харківської області, газопостачання відновлено для 500 сімей.

Також відновилась робота газогонів для 15 сіл Ізюмського району. Упродовж дня там підключили до газопостачання близько 900 будинків.

«Одночасно пуско-налагоджувальні роботи з відновлення газопостачання проведені у селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка, Московка Куп‘янського району. Тривають роботи з повернення енергоресурсу у звільнене ЗСУ селище Волохів Яр Чугуївського району та села Балаклійщини»,- зазначили у "Харківгаз".

Загалом за добу газовики підключили газ до понад 3000 будинків Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського та Харківського районів області.