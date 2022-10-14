14.10.2022 12:35 Віталій Хінєвіч

Ігорю Терехову військові вручили відзнаку «За оборону Харкова»

Харківському міському голові Ігорю Терехову 14 жовтня, вручили відзнаку «За оборону Харкова» від командування та особового складу 92-ої окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Повідомляється, що Ігорю Терехову військові вручили відзнаку «За оборону Харкова». Також меру передали від 92-ої бригади пам'ятні подарунки. Заступник командира 92-ої ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Віталій Онацький подякував Ігорю Терехову за підтримку та співпрацю.

«Йдемо на кордони з Харківською областю і продовжимо йти далі. Все у нас виходить і вийде однозначно», - зазначив заступник командира.

Міський голова подякував 92-ій бригаді, яка відстояла місто Харків і продовжує обороняти Україну від ворога.

«Ми знаємо, що всі ваші хлопці, командування робили для міста Харкова і продовжуєте робити, щоби відстояти нашу Україну. Ми обов'язково переможемо! Все, що залежить від нас, робитимемо», - підкреслив мер Харкова.