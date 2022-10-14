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14.10.2022  12:40   Рита Парфенова

18-річній хлопець з Харківщини за гроші розвідував позиції ЗСУ

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента рф на Харківщині.

Новини Харкова: на гарячому затримали агента рф, який розвідував позиції ЗСУ

Про це повідомили у прес-службі СБУ, повідомляє РЕДПОСТ.

Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.

У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.

За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.

Викриття коригувальника проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно із кіберфахівцями Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Нагадаємо, найманцю ПВК «Вагнер», мешканцю смт Васищеве Харківського району, заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування.

Источник:   СБУ
 Тэги:  коллаборант, сбу, харьков
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