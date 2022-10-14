18-річній хлопець з Харківщини за гроші розвідував позиції ЗСУ

Співробітники Служби безпеки викрили ще одного агента рф на Харківщині.
Про це повідомили у прес-службі СБУ, повідомляє РЕДПОСТ.
Поплічника ворога вдавалося затримати «на гарячому» під час збору інформації про позиції та пересування української техніки та військових.
У ході обшуку у нього вилучили мобільний телефон, сім-карти та ноутбук із доказами протиправної діяльності.
За даними слідства, в інтересах російських спецслужб діяв 18-річний мешканець Краснограду Харківської області. Він погодився на співпрацю з ворогом за грошову винагороду.
Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру, а суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Поплічнику ворога загрожує до 12 років позбавлення волі.
Викриття коригувальника проводили співробітники Управління СБУ в Харківській області спільно із кіберфахівцями Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.
Нагадаємо, найманцю ПВК «Вагнер», мешканцю смт Васищеве Харківського району, заочно повідомлено про підозру за фактом участі у діяльності незаконного збройного формування.
Комментариев: 0
День відкриває дивовижні можливості у особистих відносинах, спілкуванні та фінансових справах. Зберігайте в душі рівновагу - і успіх буде на вашому боці.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
У п’ятницю, 14 жовтня, в Україні відзначатимуть День захисників та захисниць України, 80-ту річницю створення УПА та День українського козацтва.
влажность:
давление:
ветер: