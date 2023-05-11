11.05.2023 20:23

Азербайджан хоче взяти участь у відбудові Харкова (фото)

Харківський міський голова Ігор Терехов 11 травня провів перемовини з будівельними компаніями Азербайджану.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Під час онлайн-зустрічі сторони обговорили можливості подальшої співпраці, пріоритетні напрямки відновлення Харкова та реалізацію спільних інвестиційних проєктів. У заході взяли участь представники 23 зарубіжних будівельних компаній.

Ігор Терехов поділився планами розвитку та результатами відновлення житлового сектору Харкова з представниками Асоціації будівельників Азербайджану. Міський голова запевнив їх у підтримці та прозорості роботи Харківської міськради, а також запросив до міста, щоб вони на власні очі побачили масштаби руйнувань.

«Дякую вашому народу за підтримку харків'ян! Ми дуже хочемо відбудувати наше місто якнайшвидше. Постраждали житлові будинки, навчальні та медичні заклади, адміністративні будівлі. Щоб усе це відновити, нам потрібні інвестори. Ми зі свого боку гарантуємо прозору процедуру співпраці», - наголосив міський голова.

За словами голови правління Асоціації будівельників Азербайджану Раміза Ісаєва, їхня країна послідовно підтримує Україну у війні з росією, а азербайджанські компанії зацікавлені у відновленні зруйнованого житла та інфраструктури Харкова.

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