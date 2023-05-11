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11.05.2023  19:47   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудеться боксерський турнір за участі олімпійської збірної України

Це перші змагання з боксу у Харкові з початку війни.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ХОВА, змагання відбудуться 13 травня 2-23 року під патронатом Харківської обласної військової адміністрації, Міністерства молоді та спорту України, Федерації боксу України та Національного олімпійського комітету України. З міркувань безпеки турнір проведуть у приміщенні станції метро «Захисників України».
 
«Це перші змагання з боксу, які вдалося організувати з початку повномасштабного вторгнення рф. Для харківських любителів спорту – це велика подія, а головне, що захід проходитиме у підземці, тобто глядачі та спортсмени будуть у безпеці», - зазначив начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко.
 
Турнір стане великим святом і для самих боксерів. Про це зауважив віце-президент ФБУ Олександр Манчак.
 
«Федерація боксу України хоче вклонитися захисникам нашого незламного міста, завдяки яким ми можемо дихати вільно, тренуватися і нести наш прапор і гімн по світу», - підкреслив Олександр Манчак.
 
Між собою змагатимуться дві команди: олімпійська збірна з боксу та збірна Харкова.
 
До слова, більшість харківських боксерів тренуються поза межами Харківської області, адже, за даними Костянтина Ананченка, в регіоні війною зруйновано та пошкоджено 28 спортивних об’єктів. Не дивлячись на це, в минулому році Харківщина посіла друге загальнокомандне місце серед усіх областей України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться відкрите тренування з брейкінгу.
 

 


Источник:   ХОВА
 Тэги:  спорт, бокс, харків, турнір
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