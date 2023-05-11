11.05.2023 19:47 Дмитро Колонєй

У Харкові відбудеться боксерський турнір за участі олімпійської збірної України

Це перші змагання з боксу у Харкові з початку війни.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ХОВА, змагання відбудуться 13 травня 2-23 року під патронатом Харківської обласної військової адміністрації, Міністерства молоді та спорту України, Федерації боксу України та Національного олімпійського комітету України. З міркувань безпеки турнір проведуть у приміщенні станції метро «Захисників України».

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«Це перші змагання з боксу, які вдалося організувати з початку повномасштабного вторгнення рф. Для харківських любителів спорту – це велика подія, а головне, що захід проходитиме у підземці, тобто глядачі та спортсмени будуть у безпеці», - зазначив начальник Управління у справах молоді та спорту Харківської ОВА Костянтин Ананченко.

Турнір стане великим святом і для самих боксерів. Про це зауважив віце-президент ФБУ Олександр Манчак.

«Федерація боксу України хоче вклонитися захисникам нашого незламного міста, завдяки яким ми можемо дихати вільно, тренуватися і нести наш прапор і гімн по світу», - підкреслив Олександр Манчак.

Між собою змагатимуться дві команди: олімпійська збірна з боксу та збірна Харкова.

До слова, більшість харківських боксерів тренуються поза межами Харківської області, адже, за даними Костянтина Ананченка, в регіоні війною зруйновано та пошкоджено 28 спортивних об’єктів. Не дивлячись на це, в минулому році Харківщина посіла друге загальнокомандне місце серед усіх областей України з олімпійських та неолімпійських видів спорту.



