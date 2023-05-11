11.05.2023 13:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться відкрите тренування з брейкінгу

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить у місті серію відкритих спортивних тренувань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

Всіх бажаючих познайомитися поближче з вуличними культурами і взяти участь у майстер-класі з брейкінгу.

Також на учасників чекає опанування навичок тимбілдингу. Ви знайдете нових друзів і відчуєте себе частиною крутої команди.

Захід відбудеться 20 травня за адресою пр. Героїв Харкова, 257 (All Stars Dance Centre). Старт заходу о 12:00.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться виставка дитячих малюнків.



