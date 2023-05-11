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11.05.2023  13:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові відбудеться відкрите тренування з брейкінгу

Управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міської ради проводить у місті серію відкритих спортивних тренувань.

Харків спорт
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City. 
 
Всіх бажаючих познайомитися поближче з вуличними культурами і взяти участь у майстер-класі з брейкінгу. 
 
Також на учасників чекає опанування навичок тимбілдингу. Ви знайдете нових друзів і відчуєте себе частиною крутої команди. 
 
Захід відбудеться 20 травня за адресою пр. Героїв Харкова, 257 (All Stars Dance Centre). Старт заходу о 12:00.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відбудеться виставка дитячих малюнків.
 

Источник:   Kharkiv SPORT City
 Тэги:  харків, спорт
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