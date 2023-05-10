10.05.2023 19:28 Дмитро Колонєй

У Харкові відбудеться виставка дитячих малюнків

Мешканців Харкова запрошують на експозицію.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на КУ «Офіс реформ Харкова», у Харкові 13-14 травня 2023 року відбудеться виставка дитячих малюнків «Мама очима дітей». На ній будуть представлені малюнки, надіслані дітьми з усіх шкіл Харкова. Організатори оберуть найкращий малюнок від кожного району. Нагородження переможців відбудеться в Департаменті сім’ї, молоді та спорту.

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Час проведення виставки - з 10:00 до 21:00. Місце - ТРЦ «Нікольський».

Захід організоваий за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та робочої групи проєкту «Картка харків’янина» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.

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