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10.05.2023  19:28   Дмитро Колонєй

У Харкові відбудеться виставка дитячих малюнків

Мешканців Харкова запрошують на експозицію.

Відбудеться виставка дитячих малюнків «Мама очима дітей» у Харкові
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на КУ «Офіс реформ Харкова», у Харкові  13-14 травня 2023 року відбудеться виставка дитячих малюнків «Мама очима дітей». На ній будуть представлені малюнки, надіслані дітьми з усіх шкіл Харкова. Організатори оберуть найкращий малюнок від кожного району. Нагородження переможців відбудеться в Департаменті сім’ї, молоді та спорту.
 
 
Час проведення  виставки - з 10:00 до 21:00. Місце - ТРЦ «Нікольський».
 
Захід організоваий за ініціативою Харківського міського голови Ігоря Терехова та робочої групи проєкту «Картка харків’янина» за підтримки Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту.
 
Нагдаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що харківська дівчинка перемогла на двух міжнародних конкурсах
 
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Источник:   Міськрада
 Тэги:  діти, виставка, харків, малюнки
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