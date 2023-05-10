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10.05.2023  18:49   Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаударів по трьом селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ

Завдав авіаударів по трьом селищам Харківщини ворог
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:  
 
  • На  Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки.
  • На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів Харківщини: Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка. 
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
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