10.05.2023 18:49 Дмитро Колонєй

Ворог завдав авіаударів по трьом селищам Харківщини

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:

На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки.

На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів Харківщини: Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка.



