10.05.2023 18:49 Дмитро Колонєй
Ворог завдав авіаударів по трьом селищам Харківщини
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 10 травня 2023 року поінформували у Генштабі ЗСУ
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова обстановка на Харківщині наступна:
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На Слобожанському напрямку противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли 5 населених пунктів Харківщини: Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки.
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На Куп’янському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Масютівка, Першотравневе та Терни Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали 8 населених пунктів Харківщини: Миколаївка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка.
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