10.05.2023 18:19 Дмитро Колонєй
Окупанти ледве виживають, пиячать та божеволіють під натиском ЗСУ (відео)
Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів другу про стан особового складу та обговорив бойову ситуацію знайомого:
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окупант ділиться сподіваннями на плітки, що їхній підрозділ виведуть і замінять два полки добровольців;
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«брагу все шарят, все х*й забили нах*й;
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«их там накрыли нах*й, двое выжили всего…из-под завалин вылез сам»;
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«хохлы лезут, их, говорит, *башь, сколько лежит, они один х*й лезут».
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що знищених спеців окупанти збираються замінити штурмовиками з мобілізованих (відео)
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