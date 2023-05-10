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10.05.2023  18:19   Дмитро Колонєй

Окупанти ледве виживають, пиячать та божеволіють під натиском ЗСУ (відео)

Про це свідчить перехоплення воєнної розвідки України

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, солдат окупаційної армії розповів другу про стан особового складу та обговорив бойову ситуацію знайомого:
 
  • окупант ділиться сподіваннями на плітки, що їхній підрозділ виведуть і замінять два полки добровольців;
  • «брагу все шарят, все х*й забили нах*й;
  • «их там накрыли нах*й, двое выжили всего…из-под завалин вылез сам»;
  • «хохлы лезут, их, говорит, *башь, сколько лежит, они один х*й лезут».

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що знищених спеців окупанти збираються замінити штурмовиками з мобілізованих (відео)

 


Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  перехоплення, агрессия россии, україна
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