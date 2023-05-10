10.05.2023 17:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові проводять заміну люків на оглядових колодязях

Бригади комплексу «Харківводопостачання» у першому кварталі поточного року замінили 135 люків на оглядових колодязях, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, більш ніж по 20 люків оновили у Салтівському, Новобаварському та Основ'янському районах міста.

Як повідомив начальник районної служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району Віталій Чупандін, сьогодні, 10 травня, ремонтники встановили нову чавунну кришку люка на водопровідному колодязі по вулиці Мироносицькій.

«Оглядові колодязі, розташовані на проїжджій частині вулиць, накриваються найбільш міцними люками важкого типу, які відповідають вимогам дорожнього полотна. Заявку на ремонтні роботи одержали від міської диспетчерської служби 15-62. При виявленні відкритих люків або отримуючи звернення від харків'ян із такою проблемою, реагуємо оперативно. Ніхто не застрахований від нещасного випадку, адже відкриті люки небезпечні не лише для пішоходів чи тварин, а й для автотранспорту.

Особливу небезпеку відкриті колодязі становлять для дітей. Тому відновлення люків для нас у прерогативі. Як і раніше, старі чавунні люки пропадають з вини «мисливців за металлом». У багатьох випадках доводиться встановлювати не тільки кришку люка, а й реконструювати оглядовий колодязь повністю», - зазначив Віталій Чупандін.

За його словами, під час відновлювальних робіт на об'єктах водопостачання регулярно проводиться і планова заміна люків, які прийшли в несправний стан. Встановлюються три види модифікацій люків, залежно від місця розташування та способу експлуатації.

Окрім чавунних, які призначені для дороги, застосовуємо кришки, виготовлені із високотехнологічних матеріалів підвищеної міцності. Ще одна їх перевага - це мінімальна ймовірність їх крадіжки, оскільки вони виконані із пластику. Після встановлення нових комплектів люків проводяться роботи із подальшим відновленням асфальтового або земляного покриття.

«Якщо бачите відкритий колодязь або колодязь з пошкодженою кришкою, телефонуйте до диспетчерської служби «Харківводоканалу» 15-33. Ми негайно вживемо заходів. Відкритий колодязь буде закритий», - звернувся до харків'ян начальник Київської районної служби.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Куп'янську відновили електропостачання після ракетного удару.



