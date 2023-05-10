10.05.2023 17:40 Дмитро Колонєй

Харківського адвоката-хулігана спіймали на хабарі

Оголосили підозру харківському адвокату, якого "спіймали на гарячому".

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, у квітні 203 року адвокат вирішив «відкупитись» від правоохоронців. Він «попросив» дізнавача за гроші закрити кримінальну справу, яка була відкрита за фактом вчинення ним хуліганських дій.

Після цього правоохорониця написала рапорт та повідомила керівництво про незаконну пропозицію від адвоката.

9 травня 2023 року адвокат прийшов до службового кабінету дізнавача та надав їй 800 доларів США за уникнення від кримінальної відповідальності. Проте «домовитись» не вийшло, правоохоронці затримали чоловіка «на гарячому» в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Хабарнику загрожує від чотирьох до восьми років з гратами с конфіскацією майна або без такої.



