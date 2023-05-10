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10.05.2023  17:20   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці виявили групу осіб, які незаконно спилювали дерева у Харківській області

Своїми діями зловмисники заподіяли державі матеріальні збитки на суму майже 150 тисяч гривень.

спил дерев
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили групу осіб з чотирьох чоловіків, які у період дії воєнного стану вирубували дерева та чагарники. Незаконні дії вони здійснювали протягом кількох років на території смт Рогань Харківського району.
 
Встановлено, що організував порубку деревини 42-річний харків’янин. 53-річний чоловік зберігав деревину в  гаражних приміщеннях та займався її перепродажем населенню. 35 та 41-річні чоловіки за вказівкою організатора здійснювали порубку визначених ділянок лісових насаджень. Для перевезення деревини зловмисники використовували  власні автомобілі.
 
В рамках відкритого кримінального провадження 9 травня Управління карного розшуку спільно зі слідчими провели санкціоновані обшуки за місцями мешкання фігурантів та в гаражних приміщеннях.
 
Під час проведення обшуків вилучені мобільні телефони, планшети, ноутбук, бензопили, записи з анкетними даними осіб та контактними номерами.
 
На теперішній час досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває. Призначені відповідні експертизи. 
 
 Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину, обрання запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині заарештовано керівника управління фінансів при окупантах.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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