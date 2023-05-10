10.05.2023 15:59 Дмитро Колонєй
На Харківщині заарештовано керівника управління фінансів при окупантах
Взято під варту без права внесення застави прихильника ворога на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річний мешканець смт Дворічна влітку 2022 року підозрюваний добровільно перейшов на ьік загарбників:
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обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», розташованої в м. Куп’янськ;
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керував діяльністю управління фінансів;
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розробляв проєкти бюджету «ВГА»;
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планував роботу очолюваного управління;
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контролював виконання планів доходу бюджету Куп’янського району;
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готував звіти;
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організовував розробку посадових інструкцій підлеглих працівників тощо.
Після звільнення Куп’янщини колаборант втік до Харкова, де намагався у великому місті сховатись від українського правосуддя. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208, 615 КПК України.
Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2023 року підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в сумі 134 200 грн, яку він вніс.
Прокурори подали апеляційну скаргу на вказану ухвалу до Дніпровського апеляційного суду, яку задоволено 10 травня 2023 року — підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Його взято під варту в залі суду.
Чоловіку загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
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