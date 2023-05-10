10.05.2023 15:59 Дмитро Колонєй

На Харківщині заарештовано керівника управління фінансів при окупантах

Взято під варту без права внесення застави прихильника ворога на Харківщині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Харківську прокуратуру, 55-річний мешканець смт Дворічна влітку 2022 року підозрюваний добровільно перейшов на ьік загарбників:

обійняв посаду «и. о. начальника управления финансов» у так званій «Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области», розташованої в м. Куп’янськ;

керував діяльністю управління фінансів;

розробляв проєкти бюджету «ВГА»;

планував роботу очолюваного управління;

контролював виконання планів доходу бюджету Куп’янського району;

готував звіти;

організовував розробку посадових інструкцій підлеглих працівників тощо.

Після звільнення Куп’янщини колаборант втік до Харкова, де намагався у великому місті сховатись від українського правосуддя. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208, 615 КПК України.

Ухвалою Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 11 квітня 2023 року підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу в сумі 134 200 грн, яку він вніс.

Прокурори подали апеляційну скаргу на вказану ухвалу до Дніпровського апеляційного суду, яку задоволено 10 травня 2023 року — підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Його взято під варту в залі суду.

Чоловіку загрожує тюремний строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.





Источник: Харківська обласна прокуратура

зрада, харків Тэги: колаборант