10.05.2023 15:50 Віталій Хінєвіч
У Харківській області проводять ремонт доріг
Підрядні організації Служби відновлення продовжують виконувати роботи в рамках експлуатаційного утримання.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
Напередодні на автомобільній дорозі державного значення Н-26 Чугуїв – Мілове встановили нову бар’єрну огорожу.
Загалом сьогодні дорожники працюють на 9 автошляхах. 26 бригад паралельно виконують:
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ямковий ремонт струменевим методом;
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оновлення горизонтальної дорожньої розмітки;
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аварійний ремонт дефектів гарячим асфальтобетоном;
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очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту.
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно ліквідують аварії на водоводах.
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