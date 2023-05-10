    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт У Харківській області проводять ремонт доріг
10.05.2023  15:50   Віталій Хінєвіч

У Харківській області проводять ремонт доріг

Підрядні організації Служби відновлення продовжують виконувати роботи в рамках експлуатаційного утримання.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Напередодні на автомобільній дорозі державного значення Н-26 Чугуїв – Мілове встановили нову бар’єрну огорожу. 
 
Загалом сьогодні дорожники працюють на 9 автошляхах. 26 бригад паралельно виконують: 
 
  • ямковий ремонт струменевим методом;
  • оновлення горизонтальної дорожньої розмітки; 
  • аварійний ремонт дефектів гарячим асфальтобетоном; 
  • очищення проїзної частини від нанесеного ґрунту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники оперативно ліквідують аварії на водоводах.


Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.05 Армія Ворог завдав авіаударів по трьом селищам Харківщини 10.05 ЖКГ У Харкові проводять заміну люків на оглядових колодязях 10.05 Надзвичайні події Харківського адвоката-хулігана спіймали на хабарі
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 