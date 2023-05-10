10.05.2023 11:40 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники оперативно ліквідують аварії на водоводах

У вівторок бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували шість аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували 11 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, в Новобаварському районі ремонтники оперативно провели комплекс відновлювальних робіт на магістралі діаметром 200 мм на в'їзді Садибному та усунули пошкодження на введенні до будинку на вулиці Оленінській.

«Оперативно виявивши причину аварійної ситуації на магістралі, вирішили працювати без відключення мешканців приватного сектора від водопостачання. Досвідчені майстри якісно виконали ремонт, після чого впорядкували територію. При проведенні відновлювальних робіт на вулиці Оленінській, через місце знаходження пошкодження на трубопроводі, виникли деякі незручності під час земляних робіт. Проте бригада з поставленим завданням успішно впоралася», - поінформував начальник служби зовнішніх мереж Новобаварського району Євгеный Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

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