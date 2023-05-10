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10.05.2023  11:27   Рита Парфенова

Експоліцейському з Харківщини загрожує довічне ув’язнення за працю на ворога

До суду надійшла справа експоліцейського з Куп'янська, який зрадив присязі та працював на ворогів за 70 тисяч рублів


На Харківщині довічне ув’язнення загрожує експоліцейському, який зрадив присязі та працював на ворогів за 70 тисяч рублів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, у четвні минулого року діючий співробітник Нацполіції добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.

Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск).

Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців.

За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.

Наприкінці минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі експравоохоронець перебуває під вартою. Його судимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що суд надовго відправив за грати чоловіка, який служив в окупаційній поліції на Харківщині.
 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
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