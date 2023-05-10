Експоліцейському з Харківщини загрожує довічне ув’язнення за працю на ворога

До суду надійшла справа експоліцейського з Куп'янська, який зрадив присязі та працював на ворогів за 70 тисяч рублів
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, у четвні минулого року діючий співробітник Нацполіції добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.
Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск).
Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців.
За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.
Наприкінці минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Наразі експравоохоронець перебуває під вартою. Його судимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.
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