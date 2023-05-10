10.05.2023 11:27 Рита Парфенова

Експоліцейському з Харківщини загрожує довічне ув’язнення за працю на ворога

До суду надійшла справа експоліцейського з Куп'янська, який зрадив присязі та працював на ворогів за 70 тисяч рублів





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на обласну прокуратуру, у четвні минулого року діючий співробітник Нацполіції добровільно перейшов на бік ворога та співпрацював з російськими загарбниками, які окупували м. Куп‘янськ.



Він добровільно обійняв посаду «и.о. начальника группы конвойной службы», а у подальшому отримав ще більшу прихильність від окупантів та став «командиром отделения охраны конвоирования подозреваемых и обвиняемых ИВС Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск).



Однією з його основних задач було конвоювання затриманих окупантами місцевих мешканців.



За свою роботу зрадник отримував щомісячно 70 тисяч російських рублів.



Наприкінці минулого року правоохоронці затримали чоловіка у Куп‘янському районі в порядку ст. ст. 208, 615 КПК України.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо експоліціянта за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).



Наразі експравоохоронець перебуває під вартою. Його судимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.



Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.



