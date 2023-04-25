25.04.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

На Харківщині СБУ викрила колаборанта, який вступив до окупаційного "мвд рф"

Служба безпеки викрила чергового ворожого поплічника у результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, зловмисником виявився 53-річний мешканець м. Ізюма.

Після захоплення міста рашистами колаборант добровільно пішов на співпрацю з ворогом і отримав “посаду” у незаконному правоохоронному органі - так званій "народній міліції".

В окупаційному органі чоловіка призначили спочатку на посаду в.о. дільничного, а згодом підвищили і призначили в.о. оперуповноваженого "Ізюмського відділення народної міліції".

З липня до вересня колаборант виконував в інтересах окупантів увесь комплекс протиправних обов'язків:

охороняв об’єкти інфраструктури, аптеки та склади;

приймав скарги та заяви від громадян, відбирав від них пояснення;

проводив огляди місця події, складав протоколи;

вилучав у громадян зброю;

опечатував речові докази та передавав їх до військової комендатури окупантів.

Напередодні деокупації колаборант втік з Ізюма разом з російськими загарбниками і наразі переховується від українського правосуддя.

Слідчі СБУ заочно повідомили фігуранту про підозру за ч.7 ст.111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

За такий злочин до винного може бути застосоване покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Розслідування проводять співробітники Управління СБУ Харківської області за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

Раніше РЕДПОСТ писав, що колаборантку, яка працювала на окупаційну владу на Харківщині, засуджено до 9 років ув'язнення.



