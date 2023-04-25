Ракетний удар по Куп'янську: тіло працівниці музею дістали з-під завалів

На даний час відомо про одну загиблу. Ліквідація наслідків обстрілу триває.
Як повідомили РЕДПОСТ у відділі комунікації Поліції Харківської області, внаслідок обстрілу центра міста Куп'янськ ракетами С-300, за попередніми даними, 1 жінка загинула, 5 осіб отримали поранення. Їх госпіталізували до медичного закладу. Кількість постраждалих уточнюється.
За адресою негайно виїхали слідчо-оперативна група Куп'янського РВП та вибухотехніки. На місці події працюють всі служби – поліція, ДСНС та медики. Триває розбір завалів. Слідчі документують наслідки військових злочинів росіян
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 25 квітня військові росії ракетами обстріляли місто Ку'пянськ. Зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.
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