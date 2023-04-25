25.04.2023 10:04 Рита Парфенова

Збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару по центру Куп'янська

Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, з 10 постраждалих пілд час ракетного удару по місту, троє людей госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.



Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.



Імовірність нових ракетних ударів по м. Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Мешканців Харкова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі міста Куп'янськ зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.



