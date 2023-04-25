Збільшилась кількість постраждалих від ракетного удару по центру Куп'янська

Внаслідок російського удару ракетою С-300 по самому центру Куп'янська 10 цивільних людей отримали поранення.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, з 10 постраждалих пілд час ракетного удару по місту, троє людей госпіталізовані, 7 – мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці, 2 людей залишаються під завалами.
Всі підрозділи ДСНС та медики екстреної медичної служби працюють на місці, щоб якнайшвидше розібрати завали та допомогти людям.
Імовірність нових ракетних ударів по м. Харкову та населених пунктах області залишається досить високою. Мешканців Харкова та області закликають не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у центрі міста Куп'янськ зафіксовано влучання в будівлю Краєзнавчого музею.
Комментариев: 0
Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
влажность:
давление:
ветер: