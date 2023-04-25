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25.04.2023  09:33   Рита Парфенова

Артилерійський удар ворога в центрі Куп'янська: зруйнована будівля музею, під завалами люди

На даний час відомо про пятьох постраждалих.

обстріл

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА,  25 квітня у центрі міста Куп'янськ стався удар від ворожої артилерії,

За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, рф вдарила ракетами С-300 по Краєзнавчому музею міста.

За попередньою інформацією, 5  цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.

На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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