Артилерійський удар ворога в центрі Куп'янська: зруйнована будівля музею, під завалами люди

На даний час відомо про пятьох постраждалих.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, 25 квітня у центрі міста Куп'янськ стався удар від ворожої артилерії,
За даними керівника Офісу президента Андрія Єрмака, рф вдарила ракетами С-300 по Краєзнавчому музею міста.
За попередньою інформацією, 5 цивільних людей отримали поранення, ще щонайменше двоє людей перебувають під завалами.
На місці працюють всі екстрені служби. Інформація уточнюється.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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