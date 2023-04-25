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25.04.2023  09:29   Василь Голосний

У Харкові біля прапора України розквітли тюльпани (фото)

У сквері на Сергієвському майдані, в якому розташований комплекс з флагштоком прапора України, розквітли тюльпани.

Харків, тюльпани
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, пейзаж, тюльпани
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