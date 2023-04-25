На Харківщині жінка загинула під час обстрілу окупантів

Протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, окупанти піддавали обстрілам, зокрема, населені пункти Тополя, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.
Після 11:30 години ворожа артилерія обстрілювала смт Дворічна Куп'янського району. На жаль, під час цих обстрілів загинула 60-річна жінка.
О 18:00 годині м. Вовчанськ Чугуївського району було піддане мінометному обстрілу з боку ворога. На щастя, там не було постраждалих та серйозних руйнувань.
Раніше РЕДПОСТ наводив думку Кирило Буданова, яким шляхом можливо завершити цю війну.
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Плани, побудовані цього дня, навряд чи відрізнятимуться надійністю. Тому щоб уникнути фінансових втрат, не намагайтеся втілювати їх у життя.
Весь день у Харкові буде хмарним. Удень піде сильний дощ, проте ближче до вечора він повинен стихнути.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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