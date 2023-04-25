25.04.2023 08:15 Рита Парфенова

На Харківщині жінка загинула під час обстрілу окупантів

Протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА, окупанти піддавали обстрілам, зокрема, населені пункти Тополя, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.



Після 11:30 години ворожа артилерія обстрілювала смт Дворічна Куп'янського району. На жаль, під час цих обстрілів загинула 60-річна жінка.



О 18:00 годині м. Вовчанськ Чугуївського району було піддане мінометному обстрілу з боку ворога. На щастя, там не було постраждалих та серйозних руйнувань.



