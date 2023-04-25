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25.04.2023  08:15   Рита Парфенова

На Харківщині жінка загинула під час обстрілу окупантів

Протягом останньої доби, не менше ніж 18 населених пунктів Харківщини були під обстрілами окупантів.

артснаряд

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на пресслужбу ХОВА,  окупанти піддавали обстрілам, зокрема, населені пункти Тополя, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

Після 11:30 години ворожа артилерія обстрілювала смт Дворічна Куп'янського району. На жаль, під час цих обстрілів загинула 60-річна жінка.

О 18:00 годині м. Вовчанськ Чугуївського району було піддане мінометному обстрілу з боку ворога. На щастя, там не було постраждалих та серйозних руйнувань.

Раніше РЕДПОСТ наводив думку Кирило Буданова, яким шляхом можливо завершити цю війну.

 


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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