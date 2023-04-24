24.04.2023 14:59 Дмитро Колонєй

Кирило Буданов назвав шлях, яким можливо завершити цю війну

Начальник воєнної розвідки генерал-майор Кирило Буданов поінформував скільки мобілізує РФ щомісяця та дав оцінку ситуації, яка є на даний момент.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУР, очільнив воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданова дав оцінку ситуації. яка є наразі:

Стан бойових дій

ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України;

пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала, висвітливши поразку буденною справою;

за грудень 2022 року єдине, чого досягли росіяни — це просування в Соледарі та бойові дії в міській смузі всередині Бахмута;

Бахмут — єдине місце, де величезними втратами окупанти мають певний тактичний успіх;

росіяни повністю перейшли всюди в позиційну оборону;

станом на зараз жодних загроз з напрямку Білорусі не існує;

Стан та дії Росії

у середньому в місяць в РФ мобілізовують 20 тисяч осіб;

далеко не всі представники військово-політичного прошарку та бізнес-еліт агресора виступали за це вторгнення: виступав виключно шойгу, герасимов виступав за. До останнього тримався бортников, він був проти, але через певні особисті мотиви за два тижні до початку він різко змінив свою думку;

план Б у них у РФ завжди є. Будь-яку поразку вони покажуть як перемогу;

варіанти трансферу влади росіяни розглядали і вже понад рік розглядають, але не можуть ніяк до цього прийти;

окупанти мали намір окупувати всю Україну й мали для цього кілька варіантів відразу. Це операція з демонтажу державності;

Медведчук працював для РФ досить ефективно. Те, що він трохи більше ніж трохи собі залишав – це інше питання;

країна-агресорка теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції;

обсяги виробництва ракет у РФ є недостатніми для проведення інтенсивних ракетних ударів;обс

яг ракет, який росіяни мали, менший, ніж обсяг наших зенітних засобів;

для адаптації свого військово-промислового комплексу до власних потреб окупанти використовують програму, яку називають «паралельний імпорт» — узаконену контрабанду;

станом на зараз Китай не передав жодного набою РФ;

Звільнення полонених

станом на зараз вже обміняно більш ніж 2200 людей (кількість, яку Україна звільнила з полону). Це безпрецедентний випадок у світовій історії;

ми в принципі наближаємося до формату обмінів «всіх на всіх».

Умови завершення війни

Крим — це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться; завершити цю війну можна виключно одним шляхом — це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року; Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій;



