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24.04.2023  14:59   Дмитро Колонєй

Кирило Буданов назвав шлях, яким можливо завершити цю війну

Начальник воєнної розвідки генерал-майор Кирило Буданов поінформував скільки мобілізує РФ щомісяця та дав оцінку ситуації, яка є на даний момент.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР, очільнив воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданова дав оцінку ситуації. яка є наразі: 
 

Стан бойових дій 

 
  • ми підходимо до знакової битви для новітньої історії України;
  • пропагандистська машина під час втрати Херсона максимально ефективно себе показала, висвітливши поразку буденною справою;
  • за грудень 2022 року єдине, чого досягли росіяни — це просування в Соледарі та бойові дії в міській смузі всередині Бахмута;
  • Бахмут — єдине місце, де величезними втратами окупанти мають певний тактичний успіх;
  • росіяни повністю перейшли всюди в позиційну оборону;
  • станом на зараз жодних загроз з напрямку Білорусі не існує;
 
 

Стан та дії Росії 

 
  • у середньому в місяць в РФ мобілізовують 20 тисяч осіб;
  • далеко не всі представники військово-політичного прошарку та бізнес-еліт агресора  виступали за це вторгнення: виступав виключно шойгу, герасимов виступав за. До останнього тримався бортников, він був проти, але через певні особисті мотиви за два тижні до початку він різко змінив свою думку; 
  • план Б у них у РФ завжди є. Будь-яку поразку вони покажуть як перемогу;
  • варіанти трансферу влади росіяни розглядали і вже понад рік розглядають, але не можуть ніяк до цього прийти;
  • окупанти мали намір окупувати всю Україну й мали для цього кілька варіантів відразу. Це операція з демонтажу державності;
  • Медведчук працював для РФ досить ефективно. Те, що він трохи більше ніж трохи собі залишав – це інше питання;
  • країна-агресорка теж виробляє нові ракети. Вона їх акумулює для зриву нашої наступальної операції;
  • обсяги виробництва ракет у РФ є недостатніми для проведення інтенсивних ракетних ударів;обс
  • яг ракет, який росіяни мали, менший, ніж обсяг наших зенітних засобів;
  • для адаптації свого військово-промислового комплексу до власних потреб окупанти використовують програму, яку називають «паралельний імпорт» — узаконену контрабанду;
  • станом на зараз Китай не передав жодного набою РФ;
 

Звільнення полонених

 
станом на зараз вже обміняно більш ніж 2200 людей (кількість, яку Україна звільнила з полону). Це безпрецедентний випадок у світовій історії;
ми в принципі наближаємося до формату обмінів «всіх на всіх».
 

Умови завершення війни

 
Крим — це частина території України, без повернення Криму ситуація не завершиться;
завершити цю війну можна виключно одним шляхом — це поверненням кордонів у будь-якій формі, але кордонів наших зразка 91-го року;
Україна ніколи не піде на те, щоби віддати якусь частину територій;
 

Источник:   ГУР МО України
 Тэги:  прогноз, буданов, агрессия россии
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