24.04.2023 14:45 Віталій Хінєвіч

Харківʼянин посів третє місце на Чемпіонаті Європи з сумо

Чемпіонат Європи з сумо серед молоді U21 і U23 відбувся у Польщі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Kharkiv SPORT City.

До складу національної збірної увійшов спортсмен Національного університету цивільного захисту України, курсант факультету пожежної безпеки Артем Непомящий. Він зміг вибороти почесне ІІІ місце чемпіонату Європи серед молоді до 21 року, поступившись спортсмену з Грузії.

Готував спортсмена до змагань тренер, викладач кафедри фізичної підготовки університету Олександр Хмелюк.

Відзначимо, у змаганнях взяли участь спортсмени з Азербайджану, Греції, Чехії, Болгарії, Германії, Грузії, Норвегії, Польщі, Італії.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківʼянка здобула три срібла на Чемпіонаті Європи з важкої атлетики.



