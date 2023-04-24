24.04.2023 14:20 Віталій Хінєвіч

У Харківській області до «Армії відновлення» долучилися майже 2 тисячі людей

За останній тиждень до «Армія відновлення» поповнилася ще 110 робітниками. Загалом суспільно корисні роботи здійснюють 1953 людини в 51 територіальній громаді Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

«Найбільше охочих - у Чугуївському району, а саме в Зміївській тергромаді. Люди беруть участь як у суспільно корисних роботах, так і у відновлювальних. Це вкрай важливо, адже відбудовувати регіон необхідно вже зараз», - зазначила заступниця начальника Харківської ОВА Віта Ковальська.

У Харківському районі учасники програми беруть участь у розборі завалів трамвайного депо. Також надають допомогу особам з інвалідністю, громадянам похилого віку.

Нещодавно «Армія відновлення» запрацювала на базі громадських організацій та благодійних фондів, де разом з волонтерами забезпечує населення гуманітарною допомогою.

У Лозівському районі учасники «Армії відновлення» долучилися до робіт із заготівлі дров для опалювального сезону, ліквідації стихійних сміттєзвалищ та облаштуванню полігонів ТПВ.

Нагадаємо, до «Армії відновлення» може долучитися кожен охочий, ставши на облік до Центру зайнятості за місцем проживання. Зголосившись на цю програму, працівники отримуватимуть заробітну плату та страховий стаж.



