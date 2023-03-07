07.03.2023 11:50 Віталій Хінєвіч

Харківська область посіла третє місце за кількістю тих, хто долучився до «Армії відновлення»

Наразі за кількістю учасників «Армії відновлення», залучених саме в цьому році, Харківська область посідає третє місце в країні – після Полтавщини та Донеччини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Від січня 2023 року на Харківщині до суспільно корисних робіт вже приєдналося 478 людей.

Щоб стати учасником цієї програми, незайнятий громадянин повинен звернутися до підрозділу служби зайнятості за місцем проживання або перебування і, якщо наразі не знайдеться роботи за фахом претендента, йому буде запропоновано роботу в «Армії відновлення».

Фінансування програми відбувається коштом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, також можливе залучення інших джерел – місцевих бюджетів, підприємств тощо.

«Це роботи, які не потребують спеціальної підготовки і фаху. При цьому до робіт можуть залучати як жінок, так і чоловіків. Наприклад, обслуговування Пунктів Незламності, пакування гуманітарних наборів, проведення ремонтно-відновлювальних робіт, прибирання території тощо», - розповіли в Департаменті соціального захисту населення Харківської ОВА.

Залежно від потреб громади угода на участь у цій програмі може укладатися на різні, в тому числі й невеликі терміни. Це офіційна робота, за яку нараховується мінімальна заробітна плата в сумі 6700 гривень.

«Звичайно, зараховується пенсійний і страховий стаж, людина має всі соціальні гарантії, передбачені законодавством, зокрема лікарняні. Середній вік учасників «Армії відновлення» – 45 років, із них вищу освіту мають 22% громадян», – говорять в Департаменті.

«Армія відновлення» вже працює в 30 громадах Харківської області. Нещодавно, згідно з рішенням Харківської військової районної адміністрації, прийнято рішення впровадити програму й у місті Харків. Зараз триває визначення замовників робіт.

Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули десятки дефектів.



