    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою
07.03.2023  12:06   Рита Парфенова

Чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою

Колаборанту, який під час окупації Куп’янського раойну активно співпрацював з представниками зс рф, змінили домашній арешт на тримання під вартою

Новини Харкова: колаборанта з Куп'янського району взяли під варту

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, 47-річний мешканець с. Плоске Куп’янського району, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.

Крім того, у червні підозрюваний разом з військовими рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.   

Суд першої інстанції ухвалив узяти підозрюваного під цілодобовій домашній арешт. Після апеляційної скарги прокурора чоловіку призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Підозрюваного взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що затриманий колаборант, який під час окупації Харківщини будував блокпости та ремонтував техніку військовим рф.
 
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:







 


Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  колаборант, прокуратура, суд, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Надзвичайні події У Харкові засуджено чоловіка, який працював у окупаційній міліції та обслуговував загарбників 06.03 Надзвичайні події На Харківщині жінка допомогала ворогу та знищувала українську символіку 06.03 Надзвичайні події Поплічника окупантів, який займався військовою логістикою, викрила СБУ на Харківщині
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 