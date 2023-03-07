07.03.2023 12:06 Рита Парфенова

Чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою

Колаборанту, який під час окупації Куп’янського раойну активно співпрацював з представниками зс рф, змінили домашній арешт на тримання під вартою

Як повідомили РЕДПОСТ у Прокуратурі Харківської області, 47-річний мешканець с. Плоске Куп’янського району, який раніше вже мав проблеми із законом, на початку травня 2022 року добровільно надав власне домоволодіння окупантам, де вони і проживали до вересня — до моменту звільнення села від загарбників.



Крім того, у червні підозрюваний разом з військовими рф приїхав до свого знайомого. Погрожуючи насильством та залякуючи знайомого, колаборант примусив його віддати ключі від автомобіля «ВАЗ» і трактора. У результаті окупанти заволоділи зазначеними транспортними засобами і змогли використовувати їх у власних цілях.



Суд першої інстанції ухвалив узяти підозрюваного під цілодобовій домашній арешт. Після апеляційної скарги прокурора чоловіку призначено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Підозрюваного взято під варту в залі суду.

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