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07.03.2023  12:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові чоловік вчинив стрілянину: суд виніс вирок

По вулиці Шевченка між чоловіками виник конфлікт, який спричинив трагічні наслідки.

револьвер
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Було встановлено, що ввечері 25 червня 2021 року у 34-летнього засудженого, який разом зі своєю дівчиною знаходився біля одного з кіоском міста виник конфлікт із раніше незнайомими чоловіками.
 
Під час сварки харків'янин почав говорити на адресу чоловіків погрози. Після чого його дівчина пішла додому, а засуджений пішов додому по револьвер, у якому було 9 набоїв.
 
Повернувшись на місце конфлікту, зловмисник  декілька разів вистрілив у бік чоловіків. Потерпілі побігли назустріч зловмиснику, збили його з ніг та повалили на землю.
 
Один з чоловіків отримав поранення грудної клітини і живота, його в тяжкому стані було госпіталізовано до лікарні. Іншим двом потерпілим заподіяно легкі тілесні ушкодження.
 
Під час судового слухання засуджений розповів, що не збирався нікого вбивати, а лише хотів налякати.
 
Рішенням суду був засуджений до 10,5 років позбавлення волі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік, який поселив у себе вдома окупантів, чекає на суд під вартою.
 

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  кримінал, харків
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