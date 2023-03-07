07.03.2023 12:45 Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники провели для школярів безпекові онлайн заняття

Дітям розповідали про основні правила безпеки.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.

6 березня співробітники ДСНС провели онлайн зайняття з учнями 3 та 4 класів на базі класу безпеки школи №33, що розташована на території Салтівського району міста Харкова.

Рятувальники розказали дітям про основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами та правила поведінки на кризі.

Також ДСНСники з учнями закладу обговорили основні вимоги дотримання правил пожежної безпеки в оселі та на відпочинку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили роботу всі торговельні мережі міста, а також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.



