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07.03.2023  12:45   Віталій Хінєвіч

Харківські рятувальники провели для школярів безпекові онлайн заняття

Дітям розповідали про основні правила безпеки.

Харківські рятувальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ДСНС Харківської області.
 
6 березня співробітники ДСНС провели онлайн зайняття з учнями 3 та 4 класів на базі класу безпеки школи №33, що розташована на території Салтівського району міста Харкова.
 
Рятувальники розказали дітям про основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами та правила поведінки на кризі. 
 
Також ДСНСники з учнями закладу обговорили основні вимоги дотримання правил пожежної безпеки в оселі та на відпочинку.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові відновили роботу всі торговельні мережі міста, а також відкриваються нові крамниці продовольчих, побутових, будівельних товарів тощо.
 

Источник:   ДСНС у Харківській області
 Тэги:  навчання, харкыв
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