07.03.2023 12:45 Віталій Хінєвіч
Харківські рятувальники провели для школярів безпекові онлайн заняття
Дітям розповідали про основні правила безпеки.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ДСНС Харківської області.
6 березня співробітники ДСНС провели онлайн зайняття з учнями 3 та 4 класів на базі класу безпеки школи №33, що розташована на території Салтівського району міста Харкова.
Рятувальники розказали дітям про основні правила поводження з вибухонебезпечними предметами та правила поведінки на кризі.
Також ДСНСники з учнями закладу обговорили основні вимоги дотримання правил пожежної безпеки в оселі та на відпочинку.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що у Харкові відновили роботу
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