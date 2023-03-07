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07.03.2023  12:59   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в поліції (фото)

Слідчі зареєстрували злочини військових рф – протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

наслідки обстрілів Харківської області

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В смт Козача Лопань Харківського району військові рф наносили удари з РСЗВ. В результаті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, гараж, пожежна частина.

У місті Вовчанськ зруйновані житлові будинки. Також протягом минулої доби окупанти обстрілювали смт Дворічна та село Западне.

наслідки обстрілів Харківської області

Обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.  За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.

 

наслідки обстрілів Харківської області

наслідки обстрілів Харківської області наслідки обстрілів Харківської області

наслідки обстрілів Харківської області


Источник:   https://www.facebook.com/police.kharkov/posts/pfbid0Ce2mHcj5VuUNPgVu33wbSidAC1xK4spQyKKiCumUd8triKXF8Wkcg5WZJBrWkVZ8l?__cft__[0]=AZUvqzY-h5f9wyChvRInn2Lze2U1H_tFTJyiNE4g2VAzAul_1l2rUfADqFX5iRD8aisMSg5ZJwyw2QEMxuwUy5Y4g0MvIMqTpLO0Hg2x0gvLХарківської област
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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