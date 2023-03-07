Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в поліції (фото)

Слідчі зареєстрували злочини військових рф – протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.
Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
В смт Козача Лопань Харківського району військові рф наносили удари з РСЗВ. В результаті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, гараж, пожежна частина.
У місті Вовчанськ зруйновані житлові будинки. Також протягом минулої доби окупанти обстрілювали смт Дворічна та село Западне.
Обійшлося без постраждалих.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.
Комментариев: 0
День подарує дивовижне відчуття емоційної легкості. Намагайтеся зберегти його довше – у такому стані вам буде забезпечений успіх у справах та симпатії оточуючих.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.
влажность:
давление:
ветер: