07.03.2023 12:59 Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківської області розповіли в поліції (фото)

Слідчі зареєстрували злочини військових рф – протягом минулої доби окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

В смт Козача Лопань Харківського району військові рф наносили удари з РСЗВ. В результаті пошкоджені житлові будинки, господарські споруди, гараж, пожежна частина.

У місті Вовчанськ зруйновані житлові будинки. Також протягом минулої доби окупанти обстрілювали смт Дворічна та село Западне.

Обійшлося без постраждалих.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.



