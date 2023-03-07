07.03.2023 08:10 Рита Парфенова

Харків на ранок 7 березня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 6 по 7 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.



facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 7 березня.

В результаті артилерійського удару по селищу Козача Лопань Дергачівської громади сталося 2 пожежі у приватному секторі. В одному з випадків горів гараж та автомобіль на площі 40 кв.м. В іншому – дах житлового будинку на площі 80 кв.м. Пожежі гасили рятувальники 63-го Державного пожежно-рятувального посту з селища Козача Лопань та 53-ї Державної пожежно-рятувальної частини з м. Дергачі. Останній осередок горіння був ліквідований о 13:36. За попередніми даними постраждалих немає.

Рятувальники з Вовчанська виїжджали на перевірку місць влучання ворожих снарядів. У м. Вовчанську виявлені пошкодження 3 приватних домоволодінь, у с. Лиман – навчального закладу, приватного будинку, а також у с. Лиман і с. Графське знайдено снаряди до РСЗВ. Постраждалих не виявлено.



Загалом за добу з 6 по 7 березня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

5 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

1 – на перевірку місця влучання ворожого снаряду;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

7 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 96 одиниць вибухонебезпечних предметів.



Мешканцям міста Ізюма та с. Коротич Пісочинської громади рятувальники доставили 17 тонн питної води.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли в Харківській області спалахнули пожежі.



