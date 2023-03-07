07.03.2023 08:40 Рита Парфенова

Обстрілами ворога пошкоджена пожежна частина у Харківській області

Внаслідок масованого обстрілу смт Козача Лопань з реактивної артилерії руйнації зазнало багато будівель.



Фото ілюстративне

Як повідомили РЕДПОСТ в пресс-службі ХОВА, минулої доби ворог продовжував обстріли прикордонних населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.



Зокрема, під вогнем окупантів були смт Козача Лопань, м. Вовчанськ, смт Дворічна та інші населені пункти.



У смт. Козача Лопань Харківського району ворог вів вогонь із РСЗВ. Пошкоджено щонайменше 4 житлові будинки, господарські споруди та гараж. Також пошкоджена місцева пожежна частина.

За словами голови Дергачівської громади Вячеслава Задоренка, внаслідок ударів по Козачій Лопані пошкоджено будівлю місцевого ліцею, постраждали до 10 приватних будинків, перебито газові та електричні комунікації у різних частинах селища.



У с. Лиман Вовчанської громади Чугуївського району обстрілом пошкоджено навчальний заклад. У Вовчанську зруйновані житлові будинки.



На щастя, обійшлося без постраждалих.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через ворожі обстріли в Харківській області спалахнули пожежі.



