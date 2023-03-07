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07.03.2023  09:13   Рита Парфенова

У Харківській області ворог намагався атакувати на Куп'янськом напрямку

Спроба прорвати оборону нашіх військ біля села Гряниківка у окупантів завершилася провалом.

Війна в Україні

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник намагається прорвати оборону наших військ.

«Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка», – йдеться у повідомленні.

Військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.

Потягом доби з 6 по 7 березня 2023 року військові рф завдали удари щонайменше по 12 прикордонним населеним пунктам Харківщини.

На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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