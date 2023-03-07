У Харківській області ворог намагався атакувати на Куп'янськом напрямку

Спроба прорвати оборону нашіх військ біля села Гряниківка у окупантів завершилася провалом.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ, противник намагається прорвати оборону наших військ.
«Вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Гряниківка», – йдеться у повідомленні.
Військові рф не залишають планов наступу на Куп’янському напрямку. На Слобожанському напрямку наступальних угруповань противника не виявлено.
Потягом доби з 6 по 7 березня 2023 року військові рф завдали удари щонайменше по 12 прикордонним населеним пунктам Харківщини.
На Слобожанському напрямку обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Красне, Тернова, Огірцеве, Вовчанськ і Бударки.
На Куп’янському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне.
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 6 по 7 березня 2023 року зафіксовано дві пожежі, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.
Комментариев: 0
День подарує дивовижне відчуття емоційної легкості. Намагайтеся зберегти його довше – у такому стані вам буде забезпечений успіх у справах та симпатії оточуючих.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Ввечері очікується дрібний дощ зі снігом.
7 березня по народному календарю Маврикіїв день або день Маврикія.
влажность:
давление:
ветер: