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07.03.2023  09:41   Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 березня

У період з 4 по 6 березня офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.


labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 25 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.

З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 870 осіб. Одужало 309 300 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 251 особа. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.

Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, чотири - в Ізюмському, по одному – у Красноградському та Куп’янському районах області.

Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.


Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавірус, харків
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