07.03.2023 09:41 Рита Парфенова

Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 7 березня

У період з 4 по 6 березня офіційно зареєстровано 12 випадків зараження коронавірусом у Харкові.



labcenter.kh.ua

Усього за три доби у Харкові та області діагностували 25 випадків зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.



З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 316 870 осіб. Одужало 309 300 осіб, на сьогоднішній день перебуває під медичним спостереженням 251 особа. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, ніхто не помер.



Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 13 осіб (із них 12 - мешканці міста Харкова). П'ять позитивних результатів зареєстровано у Лозівському, чотири - в Ізюмському, по одному – у Красноградському та Куп’янському районах області.



Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на грип та вірусні інфекції у Харкові та області.



