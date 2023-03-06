06.03.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Про рівень захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області розповіли медики

За результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності (з 27 лютого по 5 березня) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) захворіло 2345 осіб, з них 770 (32,8%) дітей віком до 17 років.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності на 21,7%, за рахунок зниження захворюваності як серед дітей на 19,9%, так і серед дорослих на 22,6%.

Показник захворюваності становить 89,57 на 100 тис. населення, що менше минулорічного (на 9 тижні) у 6,1 рази та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу відповідає низькому рівню.

Кількість госпіталізованих у порівнянні з попереднім тижнем зменшилась на 1,8% – 130 осіб (проти 163 осіб), що становить 5,5% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 32 дитини (24,6%).

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 193,52 на 100 тис. населення, найнижчий – у Куп’янському районі (24,61 на 100 тис. населення).

З початку епідемічного сезону зареєстровано 3 летальних випадки від грипу.

Станом на 06.03.2023 проти грипу щеплено 2780 осіб, з них 2241 – з груп ризику (у т.ч. 1984 медичних працівника та 45 дітей).

З початку епідемічного сезону серед обстежених 10554 осіб у 1985 (18,8%) виявлено позитивні результати, з них у 1654 осіб (83,2%) виявлено вірус SARS-CoV-2, у 86 (4,4%) – РС-вірус, у 2-х – риновірус, у 1 – вірус парагрипу, у 242 (14,6%) – вірус грипу А та у 2 осіб – вірус грипу В.



