06.03.2023 16:36 Дмитро Колонєй

У Харкові викрили банду шахраїв (фото)

У Харкові аферисти реалізовували шахрайську схему.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланнмя на ГУ Нацполіції, шахраї у Харкові надсилали фішингові повідомлення під виглядом платформи сайту продажу товарів.

Організував злочинну діяльність угруповання 34-річний мешканець Івано-Франківської області та залучив до її складу ще четверо співучасників: 34 і 69-річних харків’янок, 19-річну мешканку Черкаської області та 58-річного батька.

Під час санкціонованих обшуків в Харківській, Черкаській, Івано-Франківській областях у фігурантів вилучили

14 мобільних телефонів,

ноутбуки,

планшети,

системні блоки,

вайфай роутери,

банківські картки,

6 сім-банків на 192 картки,

сім-банк на 240 карток,

понад 3200 сім-карток стартових пакетів різних операторів зв’язку та інше.

Встановлено, що зловмисники створювали фішингові повідомлення під виглядом платформи сайту «OLX».

На даний час встановлено ряд кримінальних правопорушень, скоєних зловмисниками на території інших регіонів України, а саме у Хмельницькій, Тернопільській, Полтавській, Рівненській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.



