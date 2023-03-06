06.03.2023 16:55 Віталій Хінєвіч

«Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян (відео)

Рік тому, 6 березня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Харкову звання «Місто-герой України».



РЕДПОСТ

"Дорогі харків’яни!

Як сказав наш Президент України Володимир Зеленський, харків’яни «довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто, місто-герой».

Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя, бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, харків’яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора. І показали усій країні, що Харків – українське місто, в якому живуть справжні патріоти.

«Місто-герой» – це звання, вистраждане кров’ю та потом. Військові, волонтери, медики, комунальники, усі харків’яни. Кожен на своєму місці робив усе, що від нього залежало, заради єдиного – нашої Перемоги.

І зараз, щодня, своєю невтомною працею ви підтверджуєте, що Харків – це справжнє місто-герой! Харків – залізобетон! За цей рік ми з честю пройшли через багато випробувань – обстріли, руйнування, блекаути.

І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі й відновимо Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Бо місто-герой Харків – це місто Героїв!",- звернувся до громадян Харківський міський голова Ігор Терехов.



