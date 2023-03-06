    
Главная Новини Харкова Суспільство «Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян (відео)
06.03.2023  16:55   Віталій Хінєвіч

«Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя»: Ігор Терехов звернувся до харків'ян (відео)

Рік тому, 6 березня Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння Харкову звання «Місто-герой України».


РЕДПОСТ
"Дорогі харків’яни!
 
Як сказав наш Президент України Володимир Зеленський, харків’яни «довели ворогу, що бути поруч територіально не означає бути поруч ментально. Харків – це українське місто, місто-герой». 
 
Вже рік ми гордо несемо це звання – міста-героя, бо ми варті цього. Ми захистили і захищаємо свій дім, свої родини. Я радий, що ми, харків’яни, вистояли під шаленим натиском російського агресора. І показали усій країні, що Харків – українське місто, в якому живуть справжні патріоти.
 
«Місто-герой» – це звання, вистраждане кров’ю та потом. Військові, волонтери, медики, комунальники, усі харків’яни. Кожен на своєму місці робив усе, що від нього залежало, заради єдиного – нашої Перемоги.
 
І зараз, щодня, своєю невтомною працею ви підтверджуєте, що Харків – це справжнє місто-герой! Харків – залізобетон! За цей рік ми з честю пройшли через багато випробувань – обстріли, руйнування, блекаути.
 
І доки йде війна, ці виклики ще поставатимуть перед нами. Але я впевнений, що ми здолаємо всі труднощі й відновимо Харків, зробимо його ще кращим і комфортнішим. Бо місто-герой Харків – це місто Героїв!",- звернувся до громадян Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
 

Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, місто герой, ігор терехов
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.03 Медицина Харківські медики врятували людину від смерті 06.03 Надзвичайні події Через ворожі обстріли в Харківській області спалахнули пожежі 06.03 Суспільство Квіти до 8 Березня: скільки вони коштують у Харкові напередодні свята
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 