    
Главная Новини Харкова Суспільство Квіти до 8 Березня: скільки вони коштують у Харкові напередодні свята
06.03.2023  17:19   Дмитро Колонєй

Квіти до 8 Березня: скільки вони коштують у Харкові напередодні свята

Проаналізовано ціни на квіти у Харкові, як у спеціалізованих магазинах, так і павільйонах.


Квіти до 8 Березня: скільки вони коштують у Харкові напередодні свята
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міскраду, у Харкові проаналізували ціни квіти напередодні свята 8 Березня.
 
Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження:
  • троянди, вирощені в Україні, в середньому коштують 30-50 грн за штуку, імпортні - 70-85 грн,
  • тюльпани - 20-50 грн,
  • іриси - 40-50 грн.  
  • першоцвіти в горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують в середньому 20-50 грн.
  • квіткові композиції, зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн, залежно від складу букету, оформлення та розміру.

 


Источник:   Міськрада
 Тэги:  ціни, квіти, харків, 8 березня
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.03 Економіка та промисловість В Україні дорожчають овочі та фрукти: які саме та чому 26.02 Економіка та промисловість Стало відомо, що буде з цінами на хліб та фрукти 24.02 Економіка та промисловість Скільки у Харкові коштують продукти до посту
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 