06.03.2023 17:19 Дмитро Колонєй

Квіти до 8 Березня: скільки вони коштують у Харкові напередодні свята

Проаналізовано ціни на квіти у Харкові, як у спеціалізованих магазинах, так і павільйонах.



Квіти до 8 Березня: скільки вони коштують у Харкові напередодні свята



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, у Харкові проаналізували ціни квіти напередодні свята 8 Березня.

Ціни на квіти та букети залежать від виду рослин, розміру та країни походження:

троянди, вирощені в Україні, в середньому коштують 30-50 грн за штуку, імпортні - 70-85 грн,

тюльпани - 20-50 грн,

іриси - 40-50 грн.

першоцвіти в горщиках (крокуси, примули, гіацинти) коштують в середньому 20-50 грн.

квіткові композиції, зібрані флористом, можуть коштувати від 700 до 10 тис. грн, залежно від складу букету, оформлення та розміру.



