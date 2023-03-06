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06.03.2023  15:37   Дмитро Колонєй

У поліції розповіли подробиці, як затримували сутенерок, що влаштували будинок розпусти у Харкові (фото, відео)

В інтернеті появилося відео затрммання організаторів борделю у Харкові.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Харкові  арештували жінок, які влаштували бордель маскуючи його під стриптиз-клуб та надання послуг масажу. У місці розпусти перебувало 7 осіб, втягнених в заняття проституцію. 
 
Злили в інтернет відео затримання сутенерок, які влаштували будинок розпусти у Харкові
 
Було проведено низку обшуків безпосередньо у місці надання сексуальних послуг, за місцями мешкання організаторів, в їх автомобілях.
 
 
Під час слідчих дій вилучено:
  • 12 мобільних телефонів,
  • комп’ютерну техніку,
  • банківські картки,
  • носії інформації,
  • грошові кошти у сумі понад 100 тисяч гривень, 11 500 доларів США, 3 500 євро,
  • чорнові записи та інші речові докази, які підтверджують злочину діяльність. 
Злили в інтернет відео затримання сутенерок, які влаштували будинок розпусти у Харкові
 
Чотирьом зловмисницям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. 
 
Злили в інтернет відео затримання сутенерок, які влаштували будинок розпусти у Харкові
 
Злили в інтернет відео затримання сутенерок, які влаштували будинок розпусти у Харкові
 
Злили в інтернет відео затримання сутенерок, які влаштували будинок розпусти у Харкові
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чотири жінки влаштували будинок розпусти.
 
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  афера, проституція, харків, сутенерки, бордель
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