У поліції розповіли подробиці, як затримували сутенерок, що влаштували будинок розпусти у Харкові (фото, відео)
В інтернеті появилося відео затрммання організаторів борделю у Харкові.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, у Харкові арештували жінок, які влаштували бордель маскуючи його під стриптиз-клуб та надання послуг масажу. У місці розпусти перебувало 7 осіб, втягнених в заняття проституцію.
Було проведено низку обшуків безпосередньо у місці надання сексуальних послуг, за місцями мешкання організаторів, в їх автомобілях.