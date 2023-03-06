06.03.2023 15:50 Віталій Хінєвіч

Пес, якого в Харкові збив потяг, знайшов родину

Торік четвероного збив електропоїзд, унаслідок чого він отримав серйозні травми.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Центр поводження з тваринами».

Працівники укрзалізниці намагалися забрати тварину з колії, але не встигли. Живого та скаліченого собаку хлопці терміново привезли до ветеринарної клініки КП «Центр поводження з тваринами». Адже центр надає безкоштовну ветеринарну допомогу всім тваринам, що потрапили в біду.

«Через цю страшну аварію молодий та здоровий пес отримав сильний струс мозку, чисельні забої та різані рани, і нажаль йому відрізало передню лапу. Вівчарку терміново було прооперовано. Лапу врятувати було неможливо.

Потяг її просто розтрощив між колесами та колією. Стан собаки досить довго був тяжкий, але наші лікарі зробили все можливе, щоб врятувати йому життя.

На щастя лікування пройшло добре, рани загоїлися та життю собаки нічого не загрожувало. У притулку він отримав нове ім'я - Прайм. На честь найміцнішого трансформера»,- говориться на сторінці у Facebook Центру.

5 днів тому до Центра завітала Катерина разом з маленьким сином, щоб забрати з притулку таксу, яку побачила в інтернеті. Але проходячи повз вольєру Прайма побачила його очі.

«Жінка попросила вивести собаку, щоб познайомитися з ним та подивитись як він буде ставитись до її маленької дитини. Пес одразу почав ластитись, облизувати їй руки. До малечі Прайм спочатку побоювався наблизитись, а потім розгулявся та почав ластитись і до малюка Катерина сказала, що дуже хоче забрати Прайма, і їй треба порадитись з чоловіком, який через тиждень повернеться з відрядження. Але не витримала і приїхала забрати Прайма не дочекавшись повернення чоловіка»,- додали в Центрі.



