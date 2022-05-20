20.05.2022 12:45 Виталий Хиневич

В Харькове вместе со спасателями ликвидировать пожары будет пес

За свою работу пес получает различные вкусности.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что пес, которого спасли из огня, стал на службу в пожарно-спасательную часть.

Во время ликвидации пожара в Киевском районе Харькова пожарные спасли маленького щенка из разбитого вражескими обстрелами частного домовладения. Четвероногому дали имя «Байрактар», но все ласково его зовут «Бай».

«Теперь Бай несет службу вместе со своими спасателями. Звание и формы Байрактара еще нет, но за свою службу получает заработную плату ежедневно в виде разных вкусностей. Особенно он любит сосиски. А еще он любит грызть сапоги спасателей. Внештатный работник пожарной части через два месяца значительно прибавил в росте и весе.

«Каждый день Бай учится работать в пожарно-спасательной части. Пока ему удается хорошо охранять вверенный ему объект. Когда боевой караул оперативно выезжает на место происшествия, собачка будто провожает их своим лаем и радостно встречает, когда те возвращаются назад.

Каждый день Бай учится работать в пожарно-спасательной части. Пока ему удается хорошо охранять вверенный ему объект. Когда боевой караул оперативно выезжает на место происшествия, собачка будто провожает их своим лаем и радостно встречает, когда те возвращаются назад»,- рассказали в ГСЧС.