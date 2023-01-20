У Харкові військовим та рятувальникам передали автомобілі. Фоторепортаж

Засновники харківської компанії «LOGITY» сьогодні, 20 січня, передали авто та техніку для рятувальників, бійців Сил територіальної оборони, окремих механізованих бригад та розвідки.
Сьогодні легко прийняти бажане за дійсне, тож будьте обережні з грошима. Взагалі цього дня не варто робити відповідальних кроків і робити великі покупки.
Незвичайне для січня тепло протримається ще в п'ятницю, день очікується пасмурним, зате без опадів.
Свято шанувальників неймовірно популярного молочного продукту відзначається у всьому світі 20 січня – це Всесвітній день любителів сиру.
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