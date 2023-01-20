20.01.2023 20:38 Василь Голосний

У Харкові військовим та рятувальникам передали автомобілі. Фоторепортаж

Засновники харківської компанії «LOGITY» сьогодні, 20 січня, передали авто та техніку для рятувальників, бійців Сил територіальної оборони, окремих механізованих бригад та розвідки.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Всього було передано 10 одиниць техніки, включаючи пожежну машину для ДСНС. У заході взяв участь Харківський міський голова Ігор Терехов, який подякував представникам соціально відповідального бізнесу та волонтерам за допомогу.

«Я дуже вдячний нашим волонтерам, небайдужим харків’янам, які допомагають героїчним військовим, адже вони захищають наше майбутнє, Україну і рідний Харків, а працівники ДСНС рятують життя людей», - наголосив міський голова.

Зазначимо, що підрозділи, які тримають оборону Харківщини, одержали «Volkswagen T4», платформу «Ford», автобус «Ford», платформу «Fiat», «Hyundai Terracan», «Jeep Cherokee», «Volkswagen Т5» та дві машини «Nissan Navara».

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