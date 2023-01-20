20.01.2023 20:36

У Міжнародний день обіймів 21 січня можна сміливо дарувати оточуючим радість та тепло

Існує чудове та душевне свято Міжнародний день обіймів, який щорічно відзначається 21 січня. Цей захід – чудовий привід подарувати рідним та незнайомим людям душевне тепло та море позитиву.

Цього дня, повідомляє РЕДПОСТ , не потрібні дорогі подарунки, достатньо обійняти людину, щоб вона відчула вашу щирість.

Історія появи свята

З точною впевненістю сказати неможливо, як саме з'явилося це свято. На даний момент вважається, що першими, хто сприяв появі цього свята, були студенти з Австралії.

Ця історія полягає в тому, що у 70-х роках хлопець прилетів до Сіднею, і йому стало самотньо. Він вирішив стати з табличкою, на якій було написано: «Безкоштовні обійми». Спочатку люди реагували на молоду людину не дуже добре. Через деякий час до нього підійшла жінка і сказала, що теж хотіла б отримати обійми. Поширення цього свята прийшло завдяки студентам, і саме цього дня ухвалили рішення роздавати свої обійми просто так усім, кому це необхідно.

Через деякий час таке свято з'явилося у Європі, а з 1986 року у Сполучених Штатах Америки, і саме в цій країні йому дали офіційну назву «International Hug Day». Ккраїн, які також відзначають це свято, стає дедалі більше.

Це свято відзначає молоде покоління, але й старші люди до нього приєднуються, адже кожному хочеться подарувати іншій людині гарний настрій та емоції. Щороку День обіймів відзначається 21 січня, а 2020 року це буде другий день тижня.

Традиції свята День обіймів

Фахівці в галузі психології дійшли думки, що це свято дуже корисне, адже може зцілити людину і навіть сприяти подовженню життя.

Обіймати можна всіх. Це найголовніша традиція свята, адже не треба просити дозволу на те, щоб обійняти людину. Причому завжди варто щиро відповідати на обійми. Саме завдяки обіймам людина може поділитися своїм душевним теплом, завдяки їм людина може почуватися безпечно та комфортно. Саме обійми мами перше, що відчуває немовля. Якщо людину частіше обіймати, то імунна система покращуватиметься.

Можна подарувати відчуття щастя. Є думка, що людина почуватиметься щасливою, якщо обійматиметься не менше 8 разів на день. Якщо виконувати цю встановлену норму, то людина стане щасливішою.

Флешмоби та таблички. На честь такого свята влаштовуються різні флешмоби, на них приходять люди, які хочуть отримати чи подарувати обійми. Якщо людина готова подарувати свої обійми або приймати їх, то дає про це знати за допомогою таблички, стрічки або іншого знака.



