Сколько объятий в день нужно человеку для полного счастья

21.01.2022 11:55 Евгений Клочко

Во всем мире 21 января люди всей планетой отмечают очень милый праздник, день объятий. Хоть это событие официально не является выходным, ему отдают особое предпочтение и традиционно торжествуют.

Объятия – это тактильный контакт и воспринимается человеком как что-то важное в их жизни. С этого действия начинается жизнь, ведь каждый испытал материнское объятие впервые минуты жизни. На протяжении длинного жизненного пути человека объятия сопровождают его всегда и везде.

Объятия – символизирует чувства человека и его любовь к близкому и окружению. Из-за своей особой значимости во всем мире, данный праздник обрел одобрение всего человечества.

Ученые рассказали сколько объятий в день человеку нужно для счастья. Чем сложнее жизнь и больше проблем, тем больше люди нуждаются в понимании и поддержке. Им не хватает нежности и душевного тепла, которые дают ощущение защищенности и уюта. Восьми объятий в день вполне достаточно для хорошего самочувствия.

Польза объятий для человеческого здоровья

Объятия — это обмен положительной энергией между людьми. Проблемы после этого никуда не деваются, но на душе становится легче.

Важно помнить, что объятия должны длиться не менее 20 секунд. Только тогда они вызовут положительные эмоции, подарят душевный покой и равновесие.

Хуже всего, если в силу определенных жизненных условий, человек лишен тактильных контактов с другими людьми. Он становится более замкнутым, подверженным стрессу, неуравновешенным, психически не защищенным и может легко впасть в депрессию.

Прекрасный пол воспринимает мир более эмоционально, чем мужчины. Именно поэтому женщины особенно остро ощущают нехватку не только объятий, но понимания и поддержки.

Им хочется быть любимыми, получая от окружающих знаки внимания и одобрения. Если у близкого человека проблемы, не простой период в жизни или просто плохое настроение, то его первым делом нужно обнять и только потом предлагать посильную помощь.

Зачем людям нужно обниматься

Счастливыми люди становятся не только при определенных обстоятельствах: для этого им нужно знать, что им есть ради кого жить, о ком заботиться и рассчитывать на взаимность в ответ.

Ежедневные объятия нормализуют психическое состояние человека, вдохновляют его на свершения и окрыляют

Когда люди обнимаются, в их организме вырабатывается гормон счастья — эндорфин. Его действие подобно наркотическому: наступает эйфория и возникает желание снова и снова обниматься, чтобы снова ощутить прилив сильных положительных эмоций.

От объятий спадает напряжение, и приходит умиротворение

Именно объятия — самый быстрый и простой путь побороть стресс, ведь от них уровень кортизола, другого гормона, который в большом количестве вырабатывает в моменты страха, напряжения и нервного потрясения. По этой причине психологи советуют как можно чаще и дольше обнимать детей, если они упали, ударились или чего-то испугались.

Обниматься полезно во всех отношениях. Это хорошее обезболивающее, ведь и физическая, и душевная боль отступает уже после первого объятия.

Таким способом можно продлить жизнь и изменить ее качество. Не стоит сдерживаться и стесняться: постоянно обнимать родных и близких людей, выражая им при этом слова любви и признательности.