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21.01.2022  12:05   Виталий Хиневич

Робот-хирург провел операцию на пищеводе украинки

Операция позволила пациентке нормально питаться.

Робот хирург
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".
 
Сообщается, что Львовские медики впервые прооперировали пищевод с помощью робота "Da Vinci".
 
За медицинской помощью обратилась 34-летняя женщина, которая два месяца не могла нормально есть и пить. Любой прием пищи сопровождался рвотой. На основании медицинских осмотров ей поставили диагноз ахалазия пищевода, который сопровождается дисфункцией пищеварительной системы.
 
Ранее данное заболевание лечилось хирургическим вмешательством, разрезая грудную клетку и брюшную полость.  При помощи робота-хирурга, медикам необходимо было сделать всего четыре незначительных прокола.
 
 
Срок реабилитации после роботизированной операции значительно меньше. Уже через сутки пациент смог вернуться к себе домой. На данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно. Прием пищи и воды теперь не сопровождается рвотными рефлексами или рвотой.
 
Напомним, ранее собранный в Харькове немецкий вертолет спас жизнь ребенку.
 
Источник:   Вести
 Тэги:  операция, робот, харьков
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