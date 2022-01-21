21.01.2022 12:05 Виталий Хиневич

Робот-хирург провел операцию на пищеводе украинки

Операция позволила пациентке нормально питаться.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание "Вести".

Сообщается, что Львовские медики впервые прооперировали пищевод с помощью робота "Da Vinci".

За медицинской помощью обратилась 34-летняя женщина, которая два месяца не могла нормально есть и пить. Любой прием пищи сопровождался рвотой. На основании медицинских осмотров ей поставили диагноз ахалазия пищевода, который сопровождается дисфункцией пищеварительной системы.

Ранее данное заболевание лечилось хирургическим вмешательством, разрезая грудную клетку и брюшную полость. При помощи робота-хирурга, медикам необходимо было сделать всего четыре незначительных прокола.

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Срок реабилитации после роботизированной операции значительно меньше. Уже через сутки пациент смог вернуться к себе домой. На данный момент женщина чувствует себя удовлетворительно. Прием пищи и воды теперь не сопровождается рвотными рефлексами или рвотой.

Напомним, ранее собранный в Харькове немецкий вертолет спас жизнь ребенку.