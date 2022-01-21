21.01.2022 12:35 Виталий Хиневич
Украинским ФОПам предлагают новые ограничения
Правительство хочет наложить запрет на оформление сотрудников как ФЛП.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание "Апостроф".
Сообщается, что в Украине хотят запретить оформлять нанятых сотрудников как ФЛП.
Данные нововведения предложил председатель Комитета Совета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. В это же время возможно снижение налога на официальную зарплату.
В частности чиновник отметил, что предлагаю сократить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юридическими лицами для предоставления услуг. Речь идет о тех, кто не желает платить налоги с заработной платы и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФЛП".
По словам Гетманца, такие изменения могут быть связаны с реформой налогообложения доходов. Ограничением хотят предотвратить уклонение от уплаты налогов с зарплаты украинцев.
При приеме гражданина на работу в штат работодатели платят 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ, а за ФЛП лишь 5% из зарплаты.
В свою очередь Гетманцев предлагает уменьшить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования, создать семейное декларирование, а также ввести налог на выведенные средства, по аналогии польской модели.
Напомним, в Украине начнут штрафовать
за указание пола в вакансиях.
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