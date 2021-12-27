27.12.2021 17:47 Ирина Круглова

В Украине начнут штрафовать за указание пола в вакансиях

До нового года все меньше и меньше времени. Все надеются, что 2022 год станет немного лучше прошлогоднего. Что жизнь в Украине изменится – то факт, а вот в какую сторону, узнаем впоследствии. С января вступают в силу несколько новых законов и положений. Одно из них о гендерном равенстве. За дискриминацию планируют наказывать гривней.

Только женщины или мужчины. Такой текст с указанной статьей во вакансиях уйдет в небытие, сообщает РЕДПОСТ . Так, с 8 января 2022 вступают в силу положения закона "О рекламе" , которыми предусмотрено, что в объявлении не должно быть дискриминации не только по статье, но и по ряду признаков.

"Запрещается в рекламе о вакансиях (приеме на работу) указывать возраст кандидатов, предлагать работу только женщинам или только мужчинам, за исключением специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола, выдвигать требования, предпочитающие женского или мужского пола, представителей определенной расы, цвета кожи (кроме случаев, определенных законодательством, и случаев специфической работы, которая может выполняться исключительно лицами определенного пола), в отношении политических, религиозных и других убеждений, членства в профессиональных союзах или других объединениях граждан, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или другим признакам."

В Украине еще с 1996 года действует правило запрета дискриминации в вакансиях, однако с 8 января за нарушение этого положения начнут еще и штрафовать.

"В случае нарушения требований настоящей статьи рекламодатель уплачивает в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на момент обнаружения нарушения."

На сегодняшний день сумма минимальной зарплаты 6,5 тысяч гривен, поэтому рекламодатель в случае нарушения положения закона о борьбе с дискриминацией будет платить не менее 65 тысяч гривен штрафа.